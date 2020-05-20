تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الكاسترد

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دقيق : كوب ونصف

- بودرة الكاسترد الجاهزة : نصف كوب

- سمن : نصف كوب

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: في وعاء، ضعي السكر البودرة والسمن.

اخلطي المكونَين بواسطة مضرب يدوي حتى يتجانسا.

أضيفي البيضة مع الفانيليا واخلطي جيدًا.

ضعي مسحوق الكاسترد واخلطي جيداً.

أضيفي الدقيق والبايكنغ باودر واخلطي حتى تتجانس المكونات.

غطّي العجينة وأدخليها إلى الثلاجة حتى ترتاح.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

افردي العجينة على سطح صلب وقطّعيها بقطاعة الكوكيز بالشكل الذي تريدينه.

ضعي قطع البسكويت في صينية مغلّفة بورقة زبدة.

أدخلي الصينية إلى الفرن واخبزي البسكويت لمدّة 15 دقيقة أو حتى النضوج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الكاسترد باللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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