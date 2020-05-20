تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول بالقشطة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتحضير العجينة : دقيق : 2 كوب (دقيق الفرخة)

سميد ناعم : نصف كوب

الدقيق الأبيض : 100 غراماً (متعدد الاستعمالات)

حليب بودرة : 4 ملاعق كبيرة

سكر : 5 ملاعق كبيرة

سمن : 230 غرام (مذوّب فاتر)

بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

ماء الزهر : ملعقة كبيرة

ماء فاتر : 3 ملاعق كبيرة (أو أكثر بحسب الحاجة)

المحلب : ملعقة كبيرة - لتحضير الحشوة : القشطة : 400 غراماً (جاهزة أي قريشة)

القشطة : 5 ملاعق كبيرة (كريمية)

ماء الزهر : ملعقة كبيرة

مستكة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

سكر : ملعقة كبيرة الطريقة: Advertisements في العجانة الكهربائية، ضعي دقيق الفرخة والسميد والدقيق والسكر والحليب البودرة والمحلب والبايكنغ باودر.

اخلطي المكونات الجافة.

أضيفي السمن واخلطي.

ضعي العجينة في وعاء واتركيها ترتاح ليلة كاملة بدرجة حرارة الغرفة.

أعيدي العجينة إلى العجانة وأضيفي ماء الزهر واخلطي.

أضيفي الماء تدريجياً مع العجن باستمرار للحصول على عجينة متماسكة.

غطّي العجينة واتركيها ترتاح لمدّة 4 ساعات بدرجة حرارة الغرفة.

لتحضير الحشوة: في وعاء، ضعي القشطة الجاهزة وقشطة الكريمية وماء الزهر والمستكة والسكر.

اخلطي المكونات جيداً بيديك حتى تتجانس وتصبح كالعجينة.

كوّري العجينة واصنعي فجوة في وسطها.

ضعي مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة وأغلقي العجينة.

ضعي العجينة في قالب معمول ومدّيها ثمّ اطرقيها على سطح صلب لإخراجها.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لـ12 دقيقة حتى تنضج.

ثمّ شغلّي الفرن من فوق لـ3 دقائق. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى العيد بالحليب المكثف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسات الكنافة بالقشطة والفستق لرمضان

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