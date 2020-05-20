تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى ام علي على الطريقة المصرية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خبز التوست : باكيت (أبيض)

- حليب : ليتر (سائل)

- الحليب المكثّف : علبة (محلى)

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- كريمة : كوب (للحلويات / سائلة)

- جوز الهند : ربع كوب

- زبيب : ربع كوب

- فستق حلبي : ربع كوب الطريقة: أزيلي أطراف خبز التوست باستخدام سكين حادة.

قطعي خبز التوست لمكعبات صغيرة الحجم، وضعيها في صينية الفرن، وأدخلي الصينية للفرن حتى يتحمص.

صبي الحليب بقدر على النار، ثم أضيفي الحليب المكثف المحلى، والقرفة المطحونة، وكريمة الحلويات السائلة، وحركي حتى يغلي الخليط.

ضعي قطع التوست المحمصة بطبق الفرن، ثم صبي خليط الحليب فوقها.

زيني بجوز الهند، والزبيب، والفستق الحلبي.

أدخلي الطبق للفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البقلاوة بالفستق الحلبي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى العيد بالحليب المكثف

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