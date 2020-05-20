تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فوتشيني بالكريمة والدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الفيتوتشيني : عبوة (مكرونة)

- صدر الدجاج : 1 صدر

- الزيت : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بهارات إيطالية : ملعقة كبيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الفطر : كوب (مقطع)

- كريمة : 3 اكواب

- جبن البارميزان : ربع كوب

- البصل الأخضر : حسب الرغبة الطريقة: تسلق المعكرونة بالماء المغلي بحسب التعليمات على العبوة.

تقطع صدور الدجاج بالطول وتقلب بمقلاة ويضاف ملعقة كبيرة من الزيت.

تضاف ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود ملعقة صغيرة وبهار ايطالي ملعقة كبيرة وثوم بودرة ملعقة صغيرة وعندما يتحمر الدجاج يضاف الفطر المقطع وثم الكريمة وتضاف المعكرونة وعلى الوجه تضاف جبنة بارميزان وبصل أخضر. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معكرونة مع الدجاج والبشاميل لغذاء شهي

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