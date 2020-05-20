تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معكرونة مع الدجاج والبشاميل لغذاء شهي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطعة مربعات صغيرة)

- المعكرونة : عبوة (مسلوقة بماء مملح)

- الجزر : 3 حبات (مقطعه شرائح رفيعة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفرومة)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفرومة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفرومة)

- جبنة الموتزاريلا : نصف كوب (مبروشة)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بندورة : 4 حبات (مقشرة ومفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- الماء : ربع كوب

- حليب : 3 اكواب (سائل، لصلصة البشاميل)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة (لصلصة البشاميل)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (لصلصة البشاميل)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (لصلصة البشاميل)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (لصلصة البشاميل) الطريقة: 1. نقلي الدجاج بالزيت قليلا ليصبح نصف استواء. 2. نضيف الجزر والفلفل الملون المفروم مع الملح والفلفل الأسود. 3. بمقلاة أخرى نضيف البندورة المفرومة ومعجون البندوة وربع كوب الماء ونقلب لتتسبك ثم نخلط صوص البندورة مع الدجاج والمعكرونة المسلوقة. 4. لعمل صلصة الباشاميل: نحمص الطحين بالزبدة ثم نضيف الحليب السائل مع استمرار التحريك حتى يشتد المزيج ويتبل بالملح وجوزة الطيب. Advertisements 5. نضيف صلصة البشاميل الى خليط الدجاج والخضار والمعكرونة وتترك دقائق على النار. 6. تضاف الجبنة الموزريلا على وجه الطبق وعند التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الأصفر بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل البوريك بالسبانخ والجبنة

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