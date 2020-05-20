قبائل برازيلية: العلاجات التقليدية من لحاء الشجر والعسل ساعدت فى التغلب على كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قبيلة أمازيونية نائية بالبرازيل، أن العلاجات التقليدية المصنوعة من لحاء الشجر والعسل قد ساعدت في علاج أعراض الفيروس التاجي، حيث انتشر الفيروس بسرعة في أمازوناس ، وأصيب أكثر من 20 ألف شخص بالفيروس ، وتوفي 1400 شخص.
وزاد الانتشار من مخاوف السكان الأصليين في المنطقة ، الذين لديهم تاريخ من التأثر الشديد بالأمراض الأجنبية، حيث يوجد في البرازيل ما يقدر بنحو 800000 من السكان الأصليين من 300 مجموعة عرقية.
ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، فأنه بعيدًا عن معطف المختبر وأقنعة الوجه ، تعمل مجموعة من المعالجين الأصليين الذين يرتدون أغطية رأس من الريش وأوراق الشجر في طريقهم إلى نهر الأمازون ، بحثًا عن نباتات طبية لعلاج الفيروس التاجي الجديد.
لحاؤ الشحر
ففي زورق بمحرك صغير ، يحاول 5 رجال من قبيلة ساتير ماوي مساعدة شعبهم على البقاء دون استخدام النظام الصحي المشبع للدولة في أمازوناس ، في شمال غرب البرازيل ، والذي يعد على الرغم من بعده أحد الأماكن الأكثر تضرراً من الوباء.
وقال أندريه ساتير ماوي ، زعيم قبلي جاء من قرية صغيرة في ضواحي العاصمة ماناوس ، "نعالج أعراضنا بعلاجاتنا التقليدية ، بالطريقة التي علمنا بها أجدادنا، فلقد استخدم كل منا المعرفة الممنوحة لنا لجمع العلاجات واختبارها ، على الأعراض المختلفة للمريض."
واجتاح الفيروس المستشفيات في الامازون وأجبر السلطات على حفر مقابر جماعية للقتلى، كما أثارت مخاوف بشأن السكان الأصليين في المنطقة ، الذين لديهم تاريخ مأساوي من تعرضهم للدمار بسبب الأمراض التي يتم جلبها من العالم الخارجي.
أصاب الفيروس 40 مجموعة من السكان الأصليين ، مع 537 حالة إيجابية و 102 حالة وفاة ، وفقًا لجمعية الشعوب الأصلية البرازيلية.
وتشمل العلاجات التقليدية، Satere Mawes الشاي المصنوع من لحاء شجرة carapanauba ، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، ومكونات من شجرة saracuramira ، مضاد للملاريا ؛ ومكونات مثل قشر المانجو والنعناع والعسل، ويقول القرويون الذين يشتبهون في إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد إن العلاجات التقليدية تعمل معهم بالفعل .
قبائل برازيلية تدعى علاج كورونا بالعسل ولحاق الشجر
تجاوزت البرازيل الآن بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا في الـ 72 ساعة الماضية على قائمة إجمالي الإصابات ، وهي تتخلف فقط عن الولايات المتحدة (1.5 مليون) و (290.000).
وتحث سلطات الدولة والسلطات المحلية المواطنين إلى حد كبير إلى البقاء فى منازلهم وممارسة البعد الاجتماعي - بدعم من المحكمة العليا ، التي أعطتهم القول الفصل في هذا الأمر.
وفي الوقت نفسه ، تعمل المستشفيات في العديد من المناطق بالقرب من طاقتها الكاملة ، وبدأت المدن الأكثر تضرراً في دفن الضحايا في المقابر الجماعية ، حتى مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات.
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