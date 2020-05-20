حالة وفاة و11 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 279 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 11 إصابة بالفيروس، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16665.

وأضافت الوزارة أن 46 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 36 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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وحسب الوزارة، فإن 40 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، وأن 13574 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وأشارت إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2812 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها في مارس الماضي.