ماذا يعني تخدر الأذنين؟.. وكيف تعالجينه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن كنت تشعرين بتخدر في الأذنين أو إن كان يراودك إحساس بالوخز في إحدى أو كلتا أذنيكِ، فإن ذلك قد يكون عرضا لعدد من الحالات الطبية التي يجب على طبيبك فحصها.

ونستعرض فيما يلي قائمة بأبرز 7 أسباب تقف وراء حدوث مشكلة خدر الأذن:

تلف الأعصاب الحسية

ومن المعروف أن هذه الأعصاب الحسية تحمل المعلومات الحسية من أجزاء من الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي.

وفي حال تلفت الأعصاب الحسية داخل الأذن، فقد تجد أذنيك صعوبة في الشعور بالإحساس وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بوخز يعرف باسم paresthesia، ومن الممكن أن يصير خدرا في النهاية.

عدوى الأذن الوسطى

ففي حالة إصابة الأذن الوسطى بعدوى، قد تظهر لديك أعراض أخرى بخلاف الخدر، من ضمنها فقدان السمع، وجع الأذن، ووجود ضغط داخل الأذن بشكل مستمر وخروج إفرازات مشابهة للصديد.

انسداد شمع الأذن

حيث يمكن أن يؤدي الانسداد الذي يصيب قناة الأذن الخارجية نتيجة شمع الأذن الذي يتصلب إلى الشعور بتخدر الأذن، وقد يصاحب ذلك أعراض أخرى منها فقدان السمع، رنين في الأذن، ألم في الأذن وحكة في الأذن.

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عدوى أذن السباح

وتحدث حين تنحشر بعض المياه داخل الأذن، حيث تصير الأذن في تلك الحالة بمثابة البيئة الخصبة لنمو البكتيريا وكذلك الكائنات الفطرية الدقيقة، وهي العدوى التي ينتج عنها شعور بالخدر إلى جانب أعراض أخرى منها فقدان السمع، وجع في الأذن، احمرار في الأذن ووخز بالأذن.

جسم غريب

ففي حالة دخول جسم غريب الأذن كقطعة قطن أو جزء من المجوهرات أو حشرة ما، فربما ينتج عن ذلك شعور بالخدر داخل الأذن بالإضافة لأعراض أخرى من ضمنها فقدان السمع، وجع في الأذن وعدوى.

السكتة الدماغية

حيث يمكن الشعور بخدر في الأذن حال الإصابة بسكتة دماغية، إلى جانب ظهور أعراض أخرى منها صعوبة التحدث، تدلي الجزء السفلي من الوجه وضعف الذراع.

السكري

فقد ثبت أن الناس الذين يعانون من مرض السكري ولا يمكنهم السيطرة على حالاتهم بعناية يمكن أن يتعرضوا لتلك المشكلة التي تعرف بـ"الاعتلال العصبي المحيطي".

وينصح في حالة ظهور أي من الأعراض التالية بضرورة الرجوع للطبيب المختص في أقرب وقت لضمان معالجة الحالة في بداياتها والحيلولة دون تفاقمها، وتلك الأعراض هي خروج إفرازات في صورة قيح أو مياه من الأذن، انسداد أو سيلان الأنف، ووجود رنين أو طنين في الأذن، ووخز أو خدر في أجزاء أخرى من الجسم، وخدر في الوجه، ودوخة، وغثيان، وضعف الرؤية.