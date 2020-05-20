تعرفي على نصائح حماية "الأطفال الرضع" من "كورونا"

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن عدة نصائح للأمهات المرضعات، لحماية أطفالهن من فيروس كورونا المستجدّ، ونصحت الأمهات باللجوء إلى المواقع التابعة لوزارة الصحة أو لرقم 937 في حال وجود استفسارات عما يخص مراحل الحمل والولادة والرضاعة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إلى ضرورة استخدام الوسائل البديلة في حال وجود أي معوقات للرضاعة، ومنها حفظ اللبن (الحليب) واستخدامه لاحقا، وتتمثل أبرز النصائح لحماية الأطفال الرضع من "كورونا" في الآتي:

- تطهير الثدي.

- تعقيم الأسطح والأماكن.

- غسل اليدين.

- تنظيف الأدوات المستخدمة بشكل مستمر.

وأعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 59854، في حين بلغت حالات التعافي 2886، ما يرفع الإجمالي إلى 31634، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 329 حالة، بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

قد يهمك أيضا:

ترامب يُحدد نهاية 2020 للحصول على لقاح فيروس كورونا

تساؤلات حول نجاح عقار "ريمديسيفير" في علاج المصابين بـ"كورونا"