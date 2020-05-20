تعرفي على أجمل لحظات حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

صادف الثلاثاء الذكرى الثانية لزواج الأمير هاري وميغان ماركل Meghan Markle . الأمير هاري وميغان ماركل دخلا القفص الذهبي في حفل زفاف أسطوري في قلعة "وندسور" كان محط انظار الملايين في مختلف أنحاء العالم، ليجعل من يوم 19 مايو/أيار، أهم حدث تشهده بريطانيا منذ زواج الأمير وليام وكيت ميدلتون في العام 2011.منذ ارتباطهما و زواجهما، كانت الأعين دائماً معلقة على هذا الثنائي المتميز وكل يوم نبقى مترقبين لكل جديد منهما. واليوم بمناسبة عيد زواج ميغان ماركل والأمير هاري الثاني نعود بالذاكرة لأجمل لحظات زفاف هاري و ميغان ماركل Meghan Markle التي جعلت منهما ثنائياً استثنائياً.

- ميغان ماركل تكسر التقاليد الملكية بتسريحة شعرها و مكياجها الهادئ في حفل زفافها.

- المشهد الأبرز الذي ارتقبه الجميع كان نزول ميغان ماركل من السيارة الملكية الكلاسيكية والابتسامة تملأ وجهها قبل أن تدخل قلعة ويندسور في بريطانيا.

- تزيّنت إطلالة العروس بتاج الاميرة ماري الماسي جدة الملكة اليزابيت الثانية المصمم سنة 1932 الذي اعارته الملكة البريطانية لميغان وذلك بحسب قصر كينسنجتون.

- حرصت العروس أن تكون جميع تفاصيلها أنيقة و بسيطة، فاختارت تسريحة خرقت فيها التقاليد الملكية البريطانية فتألقت بتسريحة الكعكة أو الرفعة المنخفضة مع الخصائل الملفوفة بتوقيع المزّين العالمي Serge Normant .

- بالنسبة للمكياج، فقد فضّلت Meghan Markle الإلتزام بالجمال الطبيعيّ. فكان مكياجها فائق النعومة و هادئ، و برز تفاصيل وجهها بطريقة طبيعية جداً من دون أيّ مبالغة، وركّز المكياج على إبراز سحنتها مع الماسكارا و ظلال العيون السوداء الخفيفة للغاية.

- أما الطرحة فكانت الأكثر تميزاً في إطلالتها إذ طرزت أطرافها يدوياً بالحرير والاورجانزا بزخارف وردية تمثلّ كل واحدة منها إحدى دول الكومنولث أو رابطة الشعوب البريطانيّة الـ53، عوضّت عن طول الفستان وامتدت على مسافة 5 امتار.

- وقع اختيار ميغان ماركل Meghan Markle لتصميم فستان الزفاف على دار أزياء جيفنشي Givenchy، وقامت بتصميمه Clare Waight Keller التي تعتبر من أولى المصممات في الدار.

- تميز فستان زفاف ميغان ماركل بأناقته و أنوثته، إذ حدّد في تصميمه كتفي ميغان ماركل وامتد عبر خط عريض على العنق، كما اعتمد قصة "A-Line" بسيطة.

- تصميم فستان زفاف عكس أسلوب ميغان ماركل العصري البسيط أي من دون زخرفات و تطريزات و في نفس الوقت من دون أن يتضارب مع البروتوكول الملكيّ المتحفّظ.

قبل 15 دقيقة من بدء مراسم الحفل، وصل الأمير هاري الى الكنيسة بالزي العسكري الكامل، ورافقه إشبينه الأمير وليام مرتدياً الزي العسكري الكامل أيضاً، فيما و قد أعطت الملكة الإذن لهاري بالزواج مرتديا زيه العسكري بحسب المصادر الملكية.

ورغم أن إرتداء الزي العسكري البريطاني يتطلب بأن يكون مرتديه حليق اللحية، إلا أن الأمير هاري خالف التوقعات و أبقى على اللحية التي اشتهر بها والتي أثارت إستياء الملكة البريطانية سابقاً، في حين أفادت مصادر أخرى بأن الأمير هاري ليس ملزماً بالقواعد العسكرية الصارمة كونه قام بإنهاء خدمته العسكرية الرسمية في الجيش.

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