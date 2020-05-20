رجيم التبولة لخسارة 3 كيلوغرامات أسبوعياً

يعتبر نسف الدهون امراً ضرورياً لأن هذا يساعد على الحفاظ على جسم سليم وقوام رشيق. لكن يجب لهذه الغاية اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ويضاف إلى هذا التخلي عن كل العادات الحياتية السيئة مثل عدم شرب الماء وعدم النوم بشكل كاف وتناول الاطعمة الجاهوة والدسمة والغنية بالسكر . كذلك من المفيد اتباع برنامج غذائي مؤقت يساعد على نسف الدهون وخسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة. وفي هذه الحالة ينصح مثلاً بتطبيق برنامج رجيم التبولة السريع.

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فوائد رجيم التبولة

من اجل نسف الدهون من المفيد جداً الاعتماد على برنامج رجيم التبولة لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد. ومن الافضل في موازاة ذلك تطبيق العادات الحياتية الجيدة مثل ممارسة الرياضة واختيار المأكولات الصحية.

تحتوي مكونات هذا الطبق على الكثير من العناصر الضرورية لحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة.

- يمكن تناول طبق كبير منه لأنه ليس غنياً بالسعرات الحرارية كما انه يدفع الى الشعور بالشبع لوقت طويل جداً. ولهذا ينصح بتناوله خلال وجبة الافطار في شهر رمضان.

- يعزز تناول التبولة عملية الهضم ويعمل على تنشيطها كما انه يحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

برنامج الرجيم

من خلال اتباع رجيم التبولة يمكن خسارة الوزن بسرعة بما لا يقل عن 3 كيلوغرامات اسبوعياً. لكن من الافضل عدم فعل ذلك لأسبوعين متتالين بل يجب اخذ قسط من الراحة لمدة 10 ايام قبل تطبيق البرنامج مجدداً.

الفطور قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة لحم حبش خالية من الدهون أو قطعة جبنة خفيفة، طبق خضار مثل الخيار والطماطم، كوب عصير طبيعي او حليب خال من السكر.

الغداء طبق تبولة مع رشة صغيرة من الملح والقليل من زيت الزيتون، 6 ملاعق طعام من الارز او المعكرونة او البرغل، قطعة من لحم الدجاج او السمك المشوي.

وجبة خفيفة حصة من الفاكهة مثل التفاح او الاجاص او البرتقال او الكيوي، كوب شاي او قهوة خال من السكر.

العشاء طبق تبولة متوسط الحجم، 3 حبات فاكهة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة خفيفة او نصف علبة تونا بالماء او بيضة مسلوقة أو قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

طريقة صنع التبولة

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من السهل تحضير طبق التبولة الصحي على الطريقة اللبنانية.

المقادير

كوب من البقدونس المفروم

كوب من النعناع المفروم

4 حبات طماطم مفرومة

حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعمة

3 ملاعق طعام من البرغل الناعم

حبة ليمون واحدة او اكثر حسب الذوق

كمية كافية من زيت الزيتون

رشة ملح وفلفل حسب الذوق.

الخطوات

بخطوات بسيطة ستتمكنين من تحضير التبولة اللبنانية.