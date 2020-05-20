شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينقل الأطفال عدوى «كورونا» إلى الكبار؟.. دراسة توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة نشرتها عدة مراكز أمريكية متخصصة في مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال أقل منها بين البالغين.

وأوضحت الدراسة التي تطرقت إلى نسب إصابة الأطفال بمرض “كوفيد 19” ، تبين أن حوالي 2% من حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة كان أصحابها دون سن الثامنة عشرة. ويبلغ هذا المعدل في الصين 2.2% وفي إيطاليا 1.2% وفي إسبانيا 0.8% وفقاً لما تقوله المراكز.

لكن خبراء الأوبئة يقولون إن هذه المعدلات لا تتضمن على الأرجح الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كما هو الحال، بالنسبة لعموم السكان وذلك لأنه نادراً ما تجري فحوص لمن لا تظهر عليهم الأعراض.

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كما نبه المسؤولون الأطباء إلى ضرورة التأهب لظهور حالات إصابة بمتلازمة التهابية نادرة تهدد الحياة تصاحب الإصابة بكوفيد-19 في الأطفال يتردد أنها تشبه مرض كاواساكي.

ولاحظت دراسة حديثة مجموعة من بؤر الإصابة الأسرية على المستوى الدولي بكورونا، وتوصلت إلى أن الأطفال هم المصدر الأولي للعدوى في أقل من 10% من الحالات.

ونُشر تقرير الدراسة التي أجرتها جامعة كوينزلاند على منصة إس.إس.آر.إن للأبحاث غير المنشورة في إبريل وقٌدم إلى دورية لانست الطبية لمراجعته من قبل المختصين.

وقد توصلت عدة دراسات صغيرة في دول مثل إيران وفرنسا إلى استنتاجات مماثلة وكذلك المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا.