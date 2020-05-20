صحة ورشاقة

دراسة فرنسية تتوصل إلى علاقة خطيرة بين السمنة و«فيروس كورونا»

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت دراسة فرنسية، إلى أن هناك علاقة بين السمنة وبين الحالات الخطرة من .

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وذكرت الدراسة التي أجراها باحثون بمستشفيي ليون وليل ونشروها في مجلة “لانسيت”، أنه من المرجح أن يتأثر الأشخاص البدناء بأشكال حادة من فيروس كورونا أكثر من غيرهم حال أصيبوا بالفيروس.

وأضافت الدراسة: “قد يكون المرضى المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بأشكال حادة من كورونا، التي تتطلب دخول المستشفى أو حتى الإنعاش”.

ولاحظت إحدى الطبيبات المشاركات في الدراسة التي أجريت على 340 مريضًا بفيروس كورونا، أن المرضى الذين كانوا يعانون من السمنة كانوا أكثر حاجة لتلقي الرعاية في المستشفى أو دخول العناية المركزة من غيرهم.

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