شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة فرنسية تتوصل إلى علاقة خطيرة بين السمنة و«فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
توصلت دراسة فرنسية، إلى أن هناك علاقة بين السمنة وبين الحالات الخطرة من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الدراسة التي أجراها باحثون بمستشفيي ليون وليل ونشروها في مجلة “لانسيت”، أنه من المرجح أن يتأثر الأشخاص البدناء بأشكال حادة من فيروس كورونا أكثر من غيرهم حال أصيبوا بالفيروس.
وأضافت الدراسة: “قد يكون المرضى المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بأشكال حادة من كورونا، التي تتطلب دخول المستشفى أو حتى الإنعاش”.
ولاحظت إحدى الطبيبات المشاركات في الدراسة التي أجريت على 340 مريضًا بفيروس كورونا، أن المرضى الذين كانوا يعانون من السمنة كانوا أكثر حاجة لتلقي الرعاية في المستشفى أو دخول العناية المركزة من غيرهم.
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