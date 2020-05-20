شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: كورونا يظهر بشكل مختلف في الصين ومخاوف من تحوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف عدد من الأطباء الصينيين أن الفيروس التاجي كورونا يظهر بشكل مختلف بين المرضى في حالات الإصابة الجديدة خاصة التي ظهرت في المنطقة الشمالية الشرقية مقارنة بالفيروس الذى ظهر لأول مرة في مدينة ووهان ، مما يشير إلى أن الفيروس قد يتغير بطرق غير معروفة مما يعقد الجهود للقضاء عليه.

ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج قال تشيو هايبو ، أحد كبار أطباء الرعاية الحرجة في الصين ، للتلفزيون الحكومي ، إن المرضى الذين تم العثور عليهم في المقاطعتين الشمالية جيلين وهيلونغجيانغ يبدو أنهم يحملون الفيروس لفترة أطول ويستغرقون وقتًا أطول للتعافي

وأوضح تشيو الذي يوجد حاليا في الحالات في شمال شرق البلاد يبدو أنها تستغرق وقتا أطول من أسبوع إلى أسبوعين وهذه البداية المتأخرة تجعل من الصعب على السلطات اكتشاف الحالات قبل انتشارها بالمنطقة الشمالية لعلاج المرضى.

وأشار تشيو ، الذي أرسل في وقت سابق إلى ووهان للمساعدة في تفشي المرض الأصلي أن الفترة الأطول التي لم يظهر فيها المرضى المصابون أي أعراض خلقت مجموعات من الإصابات الأسرية تم الإبلاغ عن 46 حالة على مدى الأسبوعين الماضيين انتشرت عبر ثلاث مدن شولان ، مدينة جيلين وشينجيانغ في مقاطعتين ، مما أدى إلى عودة عدوى فيروس كورونا التي تسببت في تجديد إجراءات الإغلاق على منطقة تضم 100 مليون شخص.

لا يزال العلماء لا يفهمون تمامًا ما إذا كان الفيروس يتغير بطرق مهمة والاختلافات التي يراها الأطباء الصينيون يمكن أن تكون بسبب حقيقة أنهم قادرون على مراقبة المرضى بشكل أكثر دقة ومن مرحلة مبكرة أكثر من ووهان.

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عندما انفجرت الفاشية لأول مرة في وسط الصين، كان نظام الرعاية الصحية المحلي غارقًا لدرجة أنه لم يتم علاج سوى الحالات الأكثر خطورة الكتلة الشمالية الشرقية هي أيضًا أصغر بكثير من التفشى الذى حدث في مقاطعة هوبي والتي أصيب فيها أكثر من 68ألف شخص.

تمتلك الصين أحد أكثر أنظمة الكشف عن الفيروسات واختبارها شمولًا على مستوى العالم ، ولا تزال تكافح من أجل احتواء حالات الإصابات الجديدة، ويحاول الباحثون في جميع أنحاء العالم التأكد مما إذا كان الفيروس يتحور بطريقة مهمة ليصبح أكثر عدوى لأنه ينتشر بين البشر ، لكن الأبحاث المبكرة التي تشير إلى أن هذا الاحتمال قد تم انتقاده لأنه مبالغ فيه.

وقال تشيو إن الأطباء لاحظوا أيضًا أن المرضى في المجموعة الشمالية الشرقية يبدو أنهم أصيبوا بأضرار في الغالب في رئتيهم، في حين عانى المرضى في ووهان من تلف متعدد الأعضاء عبر القلب والكلى والأمعاء.

ولتجنب انتشار العدوى بصورة كبيرة أمرت المقاطعات الشمالية الشرقية بعودة إجراءات الإغلاق، ووقف خدمات القطارات، وإغلاق المدارس وإغلاق المجمعات السكنية، مما أثار الفزع لدى السكان الذين اعتقدوا أن الأسوأ قد انتهى.