شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تعلن نجاح لقاح تجريبى لكورونا في الفئران والخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة العلاج المناعي الأمريكية Inovio Pharmaceuticals Inc إن اللقاح التجريبي للوقاية من الإصابة بالفيروس التاجى كورونا ثبت أنه ينتج أجسامًا مضادة واقية واستجابات الجهاز المناعي في الفئران والخنازير الغينية.

ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج قال الدكتور ديفيد وينر ، مدير مركز اللقاحات والعلاج المناعي في معهد ويستار ، الذي تعاون مع Inovio: "رأينا استجابات الأجسام المضادة التي تقوم بالعديد من الأشياء التى نود رؤيتها فى لقاح نهائي مضيفا، نحن قادرون على استهداف الأشياء التي تمنع الفيروس من الحصول على ملاذ آمن فى الجسم.

وقالت Inovio ، التي بدأت الاختبارات البشرية على لقاحها في أبريل ، أن النتائج الأولية لهذه التجربة متوقعة في يونيو يُعطى المشاركون الـ 40 الأصحاء في تجربة المرحلة الأولى جرعتين متباعدة أربعة أسابيع وذلك من اللقاح ، المسمى INO-4800 ، ثم يتبعهما لمدة أسبوعين.

وقالت الدكتورة كاثرين برودريك ، رئيسة قسم البحث والتطوير في شركة إنوفيو "نشهد بالفعل بيانات السلامة وقد كانت حميدة بعض الناس لديهم احمرار طفيف في الذراع.

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بمجرد وصول البيانات الأولية ، قالت إنوفيو تتوقع الاقتراب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda للحصول على إذن للانتقال إلى تجربة المرحلة الثانية والثالثه ، والتي يمكن أن تحدث في يوليو أو أغسطس.

يتم تصنيع هذا اللقاح و INO-4800 باستخدام تقنية أحدث تركز على جينات معينة في الجزء "السنبلة" الخارجية من الفيروس، وقال مؤلفو الدراسة أيضًا أنهم اكتشفوا الأجسام المضادة في رئتي الحيوانات الملقحة.

وقال برودريك إن إينوفيو يخطط بعد ذلك لاختبار اللقاح في الحيوانات الأكبر حجمًا بما في ذلك الأرانب والقرود وإجراء دراسات صعبة على الفئران والنمس والقرود، تتضمن دراسات التحدي إعطاء الفيروس عن عمد لحيوان ثم معرفة ما إذا كان اللقاح يمنع العدوى.