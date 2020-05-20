خبير بجامعة أكسفورد :عدد وفيات كورونا ببريطانيا قد ينخفض إلى الصفر نهاية يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد الخبراء، إن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي كورونا Covid-19 فى إنجلترا، قد يقترب من الصفر بنهاية الشهر المقبل، خاصة بعد انخفاض الوفيات للأسبوع الثالث على التوالي، مما يوفر أملًا جديدًا في أن أسوأ وباء قد يكون قد انتهى.
وأوضح البروفيسور كارل هينيجان ، مدير مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل": "أعتقد أنه بحلول نهاية يونيو سننظر في البيانات ونجد صعوبة في العثور على الأشخاص المصابين بهذا المرض ، إذا استمرت الاتجاهات الحالية كما هى ".
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية ببريطانيا، انخفاض عدد الضحايا من Covid-19 في المستشفيات ودور الرعاية والمنازل الخاصة.
تبنؤات بتراجع وفيات كورونا إلى صفر
وعلى الرغم من أن العدد 545 اليومي كان قفزة بعد فترة الهدوء المعتادة في نهاية الأسبوع في التسجيل ، فقد انخفض بنسبة 13 % عن الرقم 627 من الأسبوع السابق.
من جانبها قالت أنجيلا ماكلين ، نائبة كبير المستشارين العلميين ، ، إن هناك "انخفاضًا فى أعداد مرضى مستشفى Covid-19 الذين يحتاجون إلى تهوية ميكانيكية وأجهزة تنفس صناعى، ولكن يقول المحللون إن العدد المنخفض للوفيات في المستشفيات قد يعكس حقيقة أن المصابين يموتون من Covid-19 في دور الرعاية بدلاً من المستشفيات، وأن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية شديدة غير الفيروسات يموتون خارج المستشفيات.
ومن بين هؤلاء ، كان 1،666 مصابًا بـ Covid-19 في شهادة الوفاة. وهذا يعني أنه على الرغم من الانخفاض العام ، ارتفعت نسبة الوفيات المرتبطة بالفيروس بين وفيات دور الرعاية ، من 37.8 في المائة إلى 39.2 في المائة.
وقالت الدكتورة جنيفر ديكسون من مؤسسة هيلث فاونديشن الخيرية: "في حين أنه لا توجد خطة عمل يمكن أن تلغي عقودًا من الإهمال السياسي ، يجب طرح أسئلة حول عدد الوفيات التي كان يمكن منعها لو تم اتخاذ إجراءات في وقت سابق".
ويقارن 3930 حالة وفاة ربطها الأطباء بالفيروس في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 8 مايو بـ 6،035 حالة في الأسبوع السابق و 8،758 في أسوأ أسبوع للوباء.
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