سلطنة عمان تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/5/20 05:54 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/20 05:54 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة. وذكرت وزارة الصحة العمانية أن الوفاة تخص مواطنا عمانيا مصاب بمرض ‫كورونا‬ (كوفيد 19) يبلغ من العمر 66 عامًا. وأضافت أن الحالة الجديدة ترفع إجمالي الوفيات لديها إلى 29 حالة.



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