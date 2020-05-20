تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبشاميل

المقادير

- لتحضير اللحم المفروم :

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

لحم مفروم : 500 غراماً (خشن)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

البصل : 1 حبة (مفروم)

الثوم : فصّان (مهروس)

الفليفلة الحمراء : ربع كوب (مفروم)

فليفلة خضراء : ربع كوب (مفروم)

الفليفلة الصفراء : ربع كوب (مفرومة)

صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

ماء ساخن : كوب

- أرز بسمتي : كوب ونصف (مطبوخ وجاهز)

- خلطة البشاميل : حسب الحاجة (جاهزة)

- جبن موزاريلا : حسب الرغبة (مبشور)

الطريقة:

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لتحضير اللحم المفروم: سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي اللحم المفروم وحركي. وبهري اللحم بالملح، والفلفل الأسود، أضيفي البصل المفروم، والثوم، والفليفلة الملونة،، وحركي.

أضيفي صلصة الطماطم، وكوب الماء الساخن، واتركي اللحم حتى ينضج وتتسبك الصلصة قليلاً.

ضعي طبقة من الأرز الأبيض المطبوخ بقاع طبق الفرن البايركس، ثم أضيفي من خلطة البشاميل الجاهزة، ورشي من جبن الموزاريلا، ثم ضعي طبقة من اللحم المفروم.

كرري الخطوة السابقة بوضع طبقة من الأرز، وخلطة البشاميل، وجبن الموزاريلا على الوجه.

أدخلي الطبق للفرن مدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180.

قدميها ساخنة.

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