تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج بحليب جوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتتبيل الدجاج : الدجاج : 1 كيلو (مسحب)

لبن زبادي : حسب الحاجة

الكركم : حسب الرغبة

الكاري : حسب الرغبة - الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الكاري : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الزنجبيل : ملعقة كبيرة

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع دوائر)

- فلفل رومي : حسب الرغبة (ملون / مقطع)

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة / مقلية)

- ملح : رشّة

- حليب جوز الهند : 3 اكواب الطريقة: Advertisements تبلي الدجاج المسحب بالكركم والكاري واللبن الزبادي حتى يتشرب النكهات جيداً.

ذوبي الزبدة بقدر على النار، ثم أضيفي الكاري والزنجبيل البودرة وحركي.

أضيفي الدجاج المتبل وقلبيه مع البهارات.

أضيفي الجزر المقطع، والفلفل الملون، وقلبي الخضار مع الدجاج حتى يتوزع جيداً.

أضيفي البطاطس المقلية وحركي.

رشي الملح، وصبي حليب جوز الهند.

اتركي الدجاج حتى ينضج.

قدميه ساخناً بجانب الأرز الأبيض بحسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ملوخية ورق بالدجاج تعرفي علي طريقه اعداد وتحضير طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان

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