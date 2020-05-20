تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية دجاج بالتوست

المقادير

- توست : 2 قطعة (أبيض / طري)

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- جبن الشيدر : 100 غراماً (مبشور)

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطّع شرائح رفيعة)

- صدر الدجاج : 2 قطعة (مقطّع شرائح)

- الفلفل الأخضر : نصف حبة (مقطّع شرائح)

- طماطم : 2 حبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الطريقة:

حمّي الزيت في قدر على حرارة متوسّطة وقلّبي فيه البصل حتى يذبل. أضيفي الدجاج وقلّبي لحوالي 10 دقائق حتى يتغيّر لونه، ثم زيدي الفلفل والطماطم ونكّهي بالملح والفلفل الأسود.

اتركي المزيج على حرارة منخفضة لحوالي 10 دقائق مع التقليب من وقت إلى آخر.

صفي في قعر طبق مقاوم للحرارة طبقة من التوست وضعي عليها نصف كمية الدجاج.

واسكبي كوب الكريمة، رشة ملح وأضيفي الجبن المقطّع. غطّي المكوّنات بقطعة ثانية من التوست، زيدي الدجاج واسكبي باقي الكريمة. أضيفي رشة من الملح وغطي الوجه بالجبن.

أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسّطة حتى يحمر الوجه.

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