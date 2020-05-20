ألمانيا تسجل 83 حالة وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ،اليوم الأربعاء، عن تسجيل 797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176007 إصابات.

وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 83 حالة وفاة ليترفع الإجمالي إلى 8090 حالة وفاة.

يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات أمس الأول الاثنين بحسب بيانات المعهد. ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.

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