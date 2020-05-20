روسيا تسجل 8764 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابة. وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة. قد يهمك أيضا : شركة أميركية توضّح تفاصيل إيجاد طريقة لتحييد وباء "كورونا" بالكامل مفاجآت خطيرة بشأن "كلوروكين" دواء ترامب السحري لعلاج "كورونا"

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