ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 2728 حالة

سجّلت السودان 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة خلال الـ24ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2728 حالة، مبينة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، فيما سجلت 3 حالات وفاة في ولاية الخرطوم، وحالتين في ولاية الجزيرة وسط السودان، وحالة في ولاية نهر النيل شمال السودان. قد يهمك أيضا: فيديو يكشف أن "سعلة" واحدة داخل الطائرة يمكنها نشر الفيروسات ومنها "كورونا" أطباء سويديون يلحظون علاقة بين السمنة ومرض "كوفيد 19"

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