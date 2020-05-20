الفلبين تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مانيلا – لايف ستايل سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم، 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 13221 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي عدد الوفيات قد بلغ 842 حالة، بينما وصل عدد حالات التشافي إلى 2932 بعد تسجيل 89 حالة تشافي جديدة. قد يهمك أيضًا:

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