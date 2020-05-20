سيدة أميركية تفتح شباك منزلها فتفاجأ بثلاث دببة يلعبون أمام بيتها

أظهرت لقطات فيديو التقطتها سيدة اميركية تعيش في ولاية فلوريدا ثلاثة من الدببة وهم يتجولون في ردهة منزلها الخضراء، وتفاجأت السيدة الاميركية حينما فتحت نافذة منزلها لتنظفها فوجدت الدببة الثلاثة ذات اللون الأسود وهم يتجولون ويلعبون وسط خلو الشوارع من أي حركة للمارة، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للأمريكية وهي تتبع الدببة وهو يذهبون خارج ردهة منزلها ويلعبون في الشارع المحيط لها وسط اجراءات الاغلاق بسبب تفشي كورونا.

وفي واقعة أخرى، سقط دب من شرفة منزل في إيطاليا بعد محاولته الفاشلة في اختراقها والدخول إلى أحد المنازل، مما تسبب في إصابة العائلة في الشقة السكنية بحالة من الرعب، فى ظل اجراءات الحظر الكلى التى تتخذها معظم الدول للوقاية من كورونا.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الحادثة وقعت في بلدة كاليانو في منطقة ترينتينو بشمال إيطاليا ، وشارك عمدة المدينة لورينزو كونسي مقاطع الفيديو.

وقال رئيس البلدية إن الدب ظهر في وسط المدينة ثم صعد إلى الشرفة في الطابق الأول وأوضح التقرير، أن لوكا تيزيل ، يبلغ من العمر 27 عامًا ، سمع شيئًا يمشي على شرفتها بينما كان يشاهد التلفاز في حوالي الساعة 10 مساءً في 5 مايو الماضى، عندما دخل إلى المطبخ للتحقق من الضوضاء ، ظهر الدب خارج النافذة وحطم الزجاج محاولاً اختراقه، قائلاً :"ركضت إلى غرفتي وحبست نفسي، بعد أن صرخت بأن هناك دب، وفي وقت لاحق ، جاء بعض الجيران في محاولة منهم لإنقاذي ولكن الدب فر بعدها".

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على الرغم من أن إيطاليا قد بدأت في تخفيف إغلاقها بسبب فيروس كورونا، إلا أن العديد من المدن لا تزال هادئة، مما قد يشجع الحيوانات إلى المغامرة والدخول إلى المناطق المبنية.

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