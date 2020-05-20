هارى وميغان يبدآن دفع إيجار منزلهما في بريطانيا بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية

بدأت أزهار الفاوانيا الوردية، الزهور التي قالت عنها ميجان ماركل إنها تجعلها "سعيدة إلى ما لا نهاية"، بدأت تتفتح حول فروجمور كوتاج، وبدأ ينطلق عطرهم الحلو عبر مروج وأراضى المنزل المكون من 5 غرف نوم الذى أعطته الملكة اليزابيث لميجان ماركل والأمير هاري كهدية زفاف.

بالنسبة للمنزل والحدائق يتم صيانتها بشكل مثالي من قبل موظفين من قلعة وندسور القريبة، إذا رغب الزوجان في زيارتها. لكن هذا مستبعد في أي وقت قريب فيقف فروجمور فارغا حيث لا يزال دوق ودوقة ساسكس يشعران بسعادة في الفيلا المكونة، من 12 غرفة نوم - على بعد 5400 ميل في هوليوود ، وقيمتها أكثر من 14 مليون جنيه استرليني حيث يعيشون بدون إيجار، وفقا لموقع صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وعندما اتخذ الثنائى قرارهما بإخراج أنفسهما من الواجبات الملكية، والمملكة المتحدة نفسها، كانت نقطة الخلاف هي 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها على تجديد الكوخ المدرج من الدرجة الثانية.

على الرغم من أن هاري عرض سداد التكلفة كجزء من ترتيبات "Megxit"، إلا أن المسؤولين كانوا في حيرة من أمره في كيفية القيام بذلك.

وكشفت ديلى ميل أنه أنه تم ترتيب الأمور بين الزوجين بهدوء لبدء دفع الإيجار في العقار، بدءًا من الشهر الماضي، إذ تدفع ميجان وهاري الآن مبلغًا قليلاً قدره 18000 جنيه إسترليني شهريًا للحفاظ على Frogmore كقاعدة بريطانية رسمية حال تواجدهما ببريطانيا.

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وعندما ترك هارى وميجان مهامها الملكية، قال مسؤولو القصر إن الزوجين سيعيدان سداد نفقات المنحة السيادية الممولة من دافعي الضرائب "وسيفيان بالتكاليف الجارية في المستقبل".

كان الانطباع الواضح هو أن دوق ودوقة ساسكس سيقومان بدفع دفعة واحدة لمجموع المبلغ، أو ترتيب نوع من خطة السداد، ومن المثير للاهتمام أن الأمر ليس كذلك، حيث يتم استرداد التكاليف الرأسمالية من خلال زيادة الإيجار.

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