شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل اللى يعطس يبقى مريض.. فيديو توعوى لوقف التنمر تجاه حاملى أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة المصرية إلي وقف التنمر تجاه مصابي فيروس كورونا أو العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين ممن يعملون فى المنظومة الطبية حالياً بهدف التصدي لفيروس كورونا ومواجهته، وذلك من خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر وصلت مدته إلى دقيقتين فقط، وعلقوا عليه بتغريدة جاءت كالتالى: " كلنا لينا دور في إننا نوقف أي تنمر أو وصم ضد الناس اللي عندهم أعراض فيروس كورونا أو اللي بياخدوا بالهم منهم من عيلتهم أو الفريق الطبي".



كورونا

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وجاء الفيديو التوعوي عن طريق طفل يوجه العديد من النصائح بشأن الوقاية من كورونا أو كيفية مساعدة المرضي ممن عانوا منها، حيث بدأ بقوله : "اهلا بيكوا انا اسمي كريم عايز اقولكوا ازاي نقف جنب بعض في ظل كورونا"، ثم بدأ فى توجيه النصح متمثلاً فى اننا حين نلوم الناس ان عندهم كورونا، يتأثر قطاع كبير تجاه هذا التنمر ويخاف الكثيرين من التوجه للعلاج بداعي التنمر الذى سوف يتعرض له، كما استمرت النصائح تجاه كيفية التصرف نحو من يعانون من كورونا بالفعل بالتأكيد علي عدم مضايقتهم وكأن الأمر وصمة تم وصمهم بها لما يسببه الأمر من ألم كبير تجاه هؤلاء المرضى.

كما تطرق الفيديو للتأكيد علي كيفية الوقاية من كورونا بوجوب غسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ثم البقاء في البيت وعدم النزول إلا فى الضرورة فقط، بالإضافة إلي استخدام الكحول.