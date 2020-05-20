خلطات لإزالة الشعر الزائد من الجسم

تعاني الكثير من النساء من الشعر الزائد في الوجه والجسم. يسبب لها ذلك الكثير من الإزعاج وتبدئن في البحث عن الطرق الأسرع للتخلص من الشعر الزائد و الحد من ظهوره مرة أخرى.

يزداد عدد الشعر في الجسم نتيجة بعض التغيرات الهرمونية بسبب الحيض او الحمل أو بعض الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية. تلجأ بعض النساء إلى الليزر الذي يساعد على تحقيق ذلك إلا أن تكلفته تكون باهظة لديهن مما جعلنا نحرص على تقديم بعض المكونات الطبيعية التي تساعدكِ على التخلص منه نهائياً ولكن احرصي على الاستمرارية في عمل هذه الوصفات لتحصلي على أفضل نتيجة.

الخلطات الاولى

1-خلطة الليمون مع العسل من اسهل واسرع طرق ازالة الشعر نهائيا بمواد طبيعية

لعمل هذه الخلطة السهلة و الرائعة و التي تعتبر من افضل طرق ازالة الشعر نهائيا بمواد طبيعية و لها اثر ملحوظ في تقليل نمو الشعر و ازالته بشكل دائم، المكونات : ( المكونات على حسب شعر جسمك)

مقدار عصير الليمون

مقدار عسل

الطريقة:

بخلط عصير الليمون العسل، اخلطيهم جيدا ثم ضعي المزيج الناتج على منطقة الشعر باستخدام قطعة قطن و افركي بإتجاه نمو الشعر ثم دعي الخليط على المكان لمدة 15 دقيقة ثم قومي بشطفه بالماء. كرري هذه الخلطه مرتين بالأسبوع لمدة أسبوعين ثم كرري هذا كل أسبوع للحصول على نتائج جيده و ملحوظه

2 -ماسك الليمون للوجه من طرق ازالة الشعر نهائيا بمواد طبيعية:

المكونات:

مقدار عصير الليمون

مقدارمن الطحين ( الدقيق)

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الطريقة:

إحدى اسهل طرق ازالة الشعر نهائيا بمواد طبيعية و هي طريقة ماسك أو قناع الليمون لازالة شعر الوجه. لعمل هذه الخلطة الطبيعية قومي بعصرالليمون في كوب من الماء ثم أضيفي الطحين و اخلطيهم جيدا. ضعي هذا المزيج الأصفر على الوجه و إنتظري لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك قومي بفرك الوجه في اتجاه نمو الشعر لإزالة الشعر غير المرغوب فيه. ثم اشطفيه جيدا بالماء

الخلطات الثانيه

افضل طرق لازاله الشعر من الجسم والمناطق الحساسه

1- السويت بتنضف وتنعم الجلد بس مؤلمه جدا وافضل الاوقات للسويت بعد الدوره عشان الشعر يطلع اخف

2-مكينات نزع الشعر (براون) هي بتطلع الشعر اتخن فاستخدميها بعد السويت عشان تشيل الشعر الصغير ال السويت مش بتقدر تشيله

3- الكريمات للحالات السريعه بس بيطلع اكتر كثافه

4-ابعدي عن الملقاط وشفرات الحلاقه يا اما هتلاقي نفسك غوريلا لانه مش بينزع من الجزور فبيطلع بسرعه واغزر

بعض الطرق لتخفيف الالم:

1) لتخفيف الالم و ازالة الجلد الميت و الشعر الصغير جدا…تخلطين خميرة مع عسل ويخفف قليلا بماء ورد وليمون…… تدهنين المنطقة المراد نزع الشعر منها تتركيها الى ان تجف وبعد ذلك تستعملين الوسائل المخصصة لنزع الشعر.

2) تأخذ ثلاث ملاعق سكر وتذوبها في نصف كوب ماء …مع قليل من الخميرة وتحركها جيدا وتمسح به المنطقه المطلوب ازالتها وتنتظرين حتى تجف ثم بعد ذلك تشرعين في نزع الشعر.

3) و ممكن حتى لا تشعري بالالم ان تدهني المنطقة المراد نزع الشعر منها بقليل من زيت القرنفل

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