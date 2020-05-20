وصفات تقشير للوجه والجسم وفروة الرأس

تقشير البشرة إحدى أهم الوسائل لـ تجديد البشرة والتخلص من الجلد الميت والقضاء على جميع الشوائب. لذلك، سنقدم لك في ما أفضل وصفات التقشير للوجه والجسم فروة الرأس، كل على حدة، لتنعمي ببشرة مشرقة ومتوهجة وخالية من العيوب.



- لتقشير فروة الرأس

لتنعمي بـ شعر صحي، لا بد من إيلاء العناية الكافية بفروة رأسك، وذلك من خلال تقشيرها. يكفي فقط أن تمزجي كمية مناسبة من الشامبو مع ملعقة صغيرة من السكر الأسمر، ومن ثم تدلكي فروة رأسك جيداً بهذا الخليط بحركات دائرية بواسطة أطراف أصابعك.

- لتقشير بشرة الوجه والعنق

القرفة مكون طبيعي مثالي لـ تقشير البشرة وتحفيزالدورة الدموية وإنتاج الكولاجين فيها، بالتالي ليس عليك إلا مزج ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة صغيرة من الدقيق، والقليل من الماء. من ثم، طبقي خليط القرفة هذا على بشرة وجهك وعنقكِ بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى لمدّة دقيقة واحدة. بعدها، اغسلي بشرتك بالماء البارد.

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- لتقشير بشرة اليدين



يعد الليمون والملح مثاليين لـ تقشير بشرة اليدين. بالتالي، قومي بتقطيع حبة من الليمون الحامض إلى نصفين، ورش حبيبات الملح الخشن عليهما، بعدها قومي بفرك يديك بالحامض والملح صعوداً ونزولاً. من ثم، اغسلي يديك بالماء الفاتر، جففيهما ورطبيهما بكريم مرطّب مع التربيت بشكل هادئ.

- لتقشير بشرة القدمين

يمثل القدمان إحدى علامات أنوثة المرأة واهتمامها بمظهرها، لذلك واظبي على تقشير بشرة القدمين للتخلّص من الجلد الميت فيهما. والطريقة المثلى لذلك هو الملح الخشن، الذي يعدّ أفضل مقشّر طبيعيّ. ليس عليك إلا خلط ملعقتين صغيرتين من كلّ من الملح الخشن والسكر وملعقة صغيرة من كلّ من عصير الليمون وزيت الزيتون. استمري في خلط المكونات الى أن تحصلي على خليط متماسك. بعدها، طبّقي الخليط على قدميكِ مع فركهما بهدوء لإزالة الجلد الميت.

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