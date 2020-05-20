الحلزون على الوجه للتخلص النهائي من حبّ الشباب

تستخدم الإفرازات التي ينتجها الحلزون في العديد من كريمات العناية بالبشرة والتجميل، لا سيّما لشدّ الوجه والتخلّص من البثور. لكن اليابان تخطّت حدود استخراج المستحضر اللازم إلى استخدامه طازجاً عبر وضع الحلزون مباشرة على الوجه ليتنقل ويفرز الموادّ المفيدة على البشرة. إليك تفاصيل هذه التجربة الغريبة وفوائدها!

حوّلت علاجات اليابان الحلزون إلى مصدر أساسي لتجميل البشرة. وسرعان ما انتشرت هذه التقنية في الدول الأخرى، نظراً إلى فاعليتها. تقتضي هذه التقنية وضع 3 أنواع من الحلزون على وجهك حتى تتنوّع الإفرازات لتشكّل مزيجاً ينظّف الوجه، ويزيل الحبوب، ويُبعد آثار الشيخوخة.

يشير الخبراء اليابانيون إلى أنّ هذا العلاج، وعلى الرغم من غرابته، يُساعد على الاسترخاء، وليس له أيّ خطورة، إذ إنّ الحلزون لا يقترب من الأنف، ولا من الفم، ولا من العينين. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحلزون، الذي يُستخدم للعلاج، يُربّى بشكل مخصّص وصحيّ، ولا يأكل سوى الفواكه والخُضر، كما أنه يستخدم مرة واحدة على الوجه، وبعدها يُترك لمدّة 4 أيام قبل معاودة استخدامه. هذا يضمن نظافة التقنية، وعدم انتقال الأمراض الجلدية من شخص إلى آخر.

يؤكد الخبراء أنّ الحلزون قادر على علاج كلّ الأمراض الجلدية الشديدة، بشكل طبيعي وطويل الأمد، إذ إن إفرازاته خالية من الموادّ الكيميائية.

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