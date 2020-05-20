إيران تسجل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية،الأربعاء ، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7183 حالة، بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 126 ألفا و 949 حالة، بعد تسجيل 2346 حالة إصابة جديدة.
ولفت إلى أن 2673 من المصابين في وضع صحي حرج.
كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين ارتفع إلى 98 ألفا و808 حالات، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
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