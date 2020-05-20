ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 194

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 194.

وأشارت الوزارة في بيان لها ، إلى تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7048 حالة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

كما لفتت إلى شفاء 136 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4037، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 97867 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.