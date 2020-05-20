وفيات كورونا في ألمانيا تتجاوز 8 آلاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ألمانيا حتى صباح الأربعاء أكثر من 175 ألفا و600 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 500 حالة منذ الثلاثاء، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 8057 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 81 حالة منذ أمس، وتعافى نحو 156900 مصاب من الفيروس حتى الان.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 45900 إصابة)، و2331 حالة وفاة على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 36400 حالة إصابة، و1524 حالات وفاة على الأقل.

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وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زادت عن 34 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 1673 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (5ر351 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 3ر211 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" ،الثلاثاء ، بلغ معدل الاستنساخ إلى 86ر0 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أشخاص تقريبا في المتوسط: وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان خفوت تفشي الوباء. وبحسب بيانات المعهد، فإن معدل الاستنساخ يعكس وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.