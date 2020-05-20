إثيوبيا تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 24 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 389 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 3460 شخصا خلال 24 ساعة.

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وأوضحت أن الحالات الجديدة لإثيوبيين 18 رجلا و6 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 4 و57 عاما، وأضاف البيان أن 12 حالة لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و8 حالات مخالطة لمصاب سابق فيما لم يوضح سبب الحالات الـ 4 .

وأشار البيان إلى أن الحالات الـ 24 موزعة ما بين أديس أبابا 9 حالة وإقليم التجراي 7 حالات و8 حالة بإقليم أمهرة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 122 حالات، بعد تسجيل حالتي تعافي، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد.