إثيوبيا تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/5/20 03:38 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 24 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 389 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 3460 شخصا خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحالات الجديدة لإثيوبيين 18 رجلا و6 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 4 و57 عاما، وأضاف البيان أن 12 حالة لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و8 حالات مخالطة لمصاب سابق فيما لم يوضح سبب الحالات الـ 4 .
وأشار البيان إلى أن الحالات الـ 24 موزعة ما بين أديس أبابا 9 حالة وإقليم التجراي 7 حالات و8 حالة بإقليم أمهرة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 122 حالات، بعد تسجيل حالتي تعافي، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد.
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