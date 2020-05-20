ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان إلى 961

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 961 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة"، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 251 .

وكان مجلس الوزراء اللبناني أكد، الثلاثاء، ضرورة التشدد في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد ، عقب جلسة مجلس الوزراء :أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا في ارتفاع، ويجب التشدد في وضع الكمامات".