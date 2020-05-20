جزر سيشل تعلن خلوها من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جزر سيشل بالمحيط الهندي، التي تعتمد على السياحة، خلوها من فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء في سيشل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مفوض شؤون الصحة العامة جودي جيديون القول إنه ثبتت سلبية تحاليل فيروس كورونا لأخر مريض بالفيروس.

وأضاف جيديون أن جزر سيشل لم تسجل أى حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ الخامس من نيسان/أبريل الماضي.

وأشار إلى أنه مازال يتعين على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتجنب اندلاع موجة جديدة من الإصابات.