سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو 2020

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، عند أسعار أمس في البنوك وشركات الصرافة، وسط زيادة في الطلب، وفق متعاملين.

وارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" مسجلا 15.72 جنيه مصري للشراء، و 15.82 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر."بنك حكومي أيضا".

وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 15.72 جنيه للشراء مقابل 15.82 جنيه للبيع. بزيادة قرشين عن أخر يومى استقرار " الإثنين الماضي".

وتراجع الجنيه المصري في نهاية تعاملات يوم الإثنين لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ أوائل فبراير شباط قبل أن يعصف فيروس كورونا ببعض أكبر مصادر للعملة الأجنبية في البلاد.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.

وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.

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وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن "اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط".

وأضافت فيتش "الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 % مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة".

وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس آذار، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس آذار من 310.65 مليار في نهاية فبراير شباط.

السعر الأكثر تداولا للدولار

وهيمن سعر الدولار عند 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة ، وتكرر السعر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وسايب، والمشرق، والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس والمصرف العربي الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو إلى 17.13 جنيه للشراء، و 17.31 جنيه للبيع، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 19.15جنيه للشراء، وإلى 19.40 جنيه للبيع، لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.66 جنيه للشراء، و 51.22 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.