5 أسباب شائعة لانتفاخ البطن .. هنا طرق علاجها منزليًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد انتفاخ البطن من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة جدا والتي يعاني منها معظم الناس، فما الذي يتسبب في انتفاخ البطن؟ حسب الطبيب العام والخبير الصحي الدكتور روب هيكس فإن العوامل يمكن أن تشمل الغازات الزائدة في الأمعاء واحتباس السوائل والإمساك، وهذه الأخيرة لا تشكل خطرا على صحة الشخص، لكن في حال استمرار حدوث الانتفاخ بشكل منتظم من الضروري زيارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه.

فيما يلي اكتشفي معنا 5 أسباب شائعة لانتفاخ البطن وطرق علاجه منزليًا:

1. الغازات

يمكن أن يحدث انتفاخ البطن بسبب امتصاص الجسم للكثير من الغازات والاحتفاظ بها في الأمعاء، فمثلا يمكن ان تكون هناك الكثير من الغازات في الأمعاء؛ لأن الشخص مصاب بالإمساك ومن ثم لا يمكنها المرور بشكل صحيح، وقد يبتلع الشخص طعامه ويتحدث في الوقت ذاته؛ ما يؤدي إلى ابتلاعه للهواء، أو ربما يعتمد نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف جدًا.

ويمكن أن تؤدي بعض الأطعمة المنتجة للغاز إلى تفاقم المشكلة أيضًا، بما في ذلك الملفوف وبراعم البروكسل والفاصوليا والعدس والحمص.

2. الهرمونات

يعد انتفاخ البطن قبل الدورة الشهرية أمرًا شائعًا لدى النساء، ويرجع ذلك إلى التغيرات التي تطرأ على المستويات الهرمونية، فقبل الدورة يرتفع هرمون البروجسترون؛ ما يؤدي إلى استرخاء كل شيء في الجسم، وتصبح الأمعاء بطيئة وأقل احتمالية لدفع الفضلات والغازات، وهذا هو سبب إصابة النساء بالإمساك أثناء الحمل، كما تتسبب الهرمونات أيضًا في احتباس السوائل.

3. حساسية الطعام

الإصابة بانتفاخ يمكن أن يدل على حساسيتك من بعض أنواع الطعام، مثل حساسية اللاكتوز؛ إذ تحدث هذه المشكلة الهضمية الشائعة عندما يكون الجسم غير قادر على هضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود بشكل رئيسي في منتجات الألبان مثل الحليب.

أو حساسية الجلوتين المعروفة باعتلال الأمعاء الحساسة للجلوتين، وهي حالة شائعة تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، حيث يخلق الجهاز المناعي تفاعل حساسية ضد الغلوتين، والذي هو عبارة عن بروتين مؤسس في بعض الحبوب مثل القمح والشعير والذرة، حيث يسبب رد الفعل المناعي تلفًا في الأمعاء الدقيقة؛ ما يؤدي إلى سوء امتصاص بعض العناصر الغذائية.

4. القولون العصبي

أحد الأعراض الشائعة لمرضى القولون العصبي هو انتفاخ البطن، والذي ينتج عن سرعة أو بطء مرور الطعام عبر القناة الهضمية، أو وجود أمعاء مفرطة الحساسية، أو الإجهاد.

ومن الأعراض التي تدل على احتمال إصابتك بالقولون العصبي حدوث تقلصات في المعدة أو الإمساك أو الإسهال (أو التناوب بين الاثنين).

5. سرطان المبيض

أعراض سرطان المبيض لا زالت غامضة حتى، على الرغم من وجود بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها، ويعد الانتفاخ المزمن عند النساء من الأعراض الرئيسة لسرطان المبيض، إلى جانب آلام متكررة في البطن ومشاكل بولية.

Advertisements

يوصى بزيارة طبيبك العام إذا شعرت بالانتفاخ لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، ومن غير المحتمل أن تكوني مصابة بالسرطان لكونه نادرا، لكن على الرغم من ذلك يفضل دائما التحقق من الأمر.

6. التوتر والإجهاد

يؤدي التوتر أو القلق أيضًا إلى إبطاء نشاط الأمعاء لدى بعض الأشخاص.

ولمعالجة هذه المشكلة أو معرفة سببها من الضروري اتباع نظام غذائي صحي بالتوازي مع تعديل نمط الحياة بشكل عام:

1. تناول المزيد من الألياف.

2. شرب الكثير من السوائل (الماء والعصائر على وجه الخصوص).

3. تناول الطعام ببطء وعدم التحدث لتجنب دخول الهواء الزائد إلى جسمك.

4. القيام بتمارين رياضية منتظمة للحفاظ على صحة جهازك الهضمي.

5. حددي مصادر التوتر في حياتك، وادرسي إمكانية القيام بأية تغييرات تجعلك أكثر قدرة على التحكم في الأمور.

6. استجيبي لنداء الطبيعة على الفور وإلا ستتراكم الغازات في المعدة والأمعاء.

7. تناولي شاي النعناع إذا كنت تعتقدين أن الانتفاخ ناتج عن متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، لإن النعناع يمكن أن يساعد في خروج الغاز والتخلص من الانتفاخ.

8. قللي من تناول الملح فهو يسبب احتباس السوائل؛ ما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

9. العلاجات الطبيعية: تناول نبات الدردار الأحمر(كبسولات أو مسحوق) جيد لانتفاخ البطن، وإذا كنت تعانين من الإمساك فإن قشور السيلليوم مفيدة جدا.