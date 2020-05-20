أسباب انقطاع الدورة الشهرية أثناء تناول حبوب منع الحمل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر تناول حبوب منع الحمل وسيلة فعالة لمنع الحمل وعلاج العديد من الحالات الطبية، إذ تقوم هذه الحبوب بإدخال هرمونات مختلفة في نظامك، وهذا قد يؤثر على دورتك الشهرية، فتعاني بعض النساء من نزيف خفيف وبعضهن من انقطاع كامل للدورة الشهرية.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية خلال تناول حبوب منع الحمل.

الإجهاد

قد يؤثر الإجهاد المفرط على الدماغ والجسد مما يؤدي إلى إضعاف بعض وظائف الجسم، والدماغ هو الذي يتحكم في تنظيم الهرمونات، لذا يعد الإجهاد واحداً من أسباب انقطاع الدورة الشهرية.

التغييرات الغذائية

يمكن أن تؤدي تغيير العادات الغذائية وفقدان الوزن بسرعة كبيرة إلى انقطاع الدورة الشهرية، خاصةً إذا كان نقصان الوزن أكثر من 10% من كتلة الجسم، فهذا يؤدي إلى إيقاف التبويض وانقطاع الدورة الشهرية.

التمارين الرياضية

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إن ممارسة التمارين الرياضية بشكل كبير يؤدي إلى تعطيل مستويات الهرمونات وإيقاف الدورة الشهرية، لذلك عليكِ ممارسة التمارين الرياضية باعتدال للحفاظ على صحتك ولياقتك.

تحديد النسل المستمر

تقوم بعض النساء بتناول حبوب منع الحمل بشكل مستمر، إذ يقمن بتناول حبوب منع الحمل النشطة لمدة ثلاثة أشهر متبوعًا بأسبوع من حبوب منع الحمل غير النشطة، وقد تعاني المرأة من وجود بقع دم بين الأشهر، إلا أن الدورة الشهرية ستأتي أربع مرات في السنة وخلال الأسابيع التي تتناول فيها حبوب منع الحمل غير النشطة.

هل انقطاع الدورة الشهرية يعني أنك حامل؟

يعد الحمل خلال استخدام وسائل منع الحمل أمرا نادر الحدوث، إذ إن حبوب منع الحمل فعالة بشكل لا يصدق في منع الحمل إذا استخدمت بطريقة صحيحة، لكن إذا لحظتي وجود بقع من الدم أو انقطاع في الدورة الشهرية، قومي بزيارة طبيبك على الفور أو قومي بإجراء اختبار الحمل في المنزل، وقد يكون للحمل بعض الأعراض الأخرى مثل الشعور بالغثيان وألم في الثدي وأسفل الظهر.

وعادةً ما تكون حالات فشل تحديد النسل عندما تفوت جرعتان أو أكثر من الحبوب على التوالي.