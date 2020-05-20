باحثون صينيون يطورون لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون صينيون نوعا من لواصق الجل من طحالب دقيقة تساعد على التئام الجروح المزمنة لمرضى السكرى، وذكر باحثون من جامعة نانجينغ الصينية - في بحث منشور فى مجلة (ساينس أدفانسيس) نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، أن الجروح المزمنة بين مرضى السكري تظهر بسبب ضعف الدورة الدموية للمرضى ما يؤدي لمضاعفات تتمثل بصعوبة التئام الجروح وحدوث كدمات، مع حدوث مضاعفات شديدة في أجزاء معينة من الجسم، وأنه كان يتم استخدام العلاج بالأكسجين لشفاء جروح مرضى السكري، لكنه أقل فعالية في اختراق الجلد.

وأضاف الباحثون أن لاصقة الجل الجديدة المصنوعة من هيدروجيل طحالب حية دقيقة يمكنها انتاج الأكسجين المذاب من خلال عملية التمثيل الضوئي لتوصل الأكسجين إلى عمق الجلد.

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وأوضحوا أنهم قاموا بتقسيم فئران مصابة بداء السكري إلى مجموعتين في إحدى التجارب، حيث أظهرت النتائج أن الجروح التي تبلغ سنتيمترا واحدا من المجموعة التي تم علاجها باللاصقة المذكورة تقلصت بنسبة 45% في ستة أيام، في حين أن الجروح ذات الحجم نفسه للمجموعة التي تم علاجها بالعلاج بالأكسجين التقليدي أصبحت أصغر بنسبة 20% فقط.

ووجد الباحثون أن اللاصقة حملت الأوكسجين بمعدل أكثر من 100 مرة لجلد الفئران مقارنة بالعلاج التقليدي بالأكسجين، لافتين إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات قبل دخول اللاصقة مرحلة التجارب السريرية للبشر.

