شكرا لقرائتكم خبر عن غسل اليدين 10 مرات يوميا يجنبك عدوى كورونا بنسبة 36% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن الأشخاص الذين يغسلون أيديهم حتى 10 مرات يكونون أقل عرضة لخطر التعرض لعدوى فيروس كورونا، حيث خفضت عملية غسل اليدين من ست إلى عشر مرات في اليوم من الإصابة بالفيروس التاجي بنسبة 36٪ وذلك وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن غسل يديك حتى عشر مرات كل يوم يقلل من خطر الإصابة بكوفيد 19 بمقدار الثلث، واجرى الباحثون الدراسة على أكثر من 1600 بريطاني على مدى ثلاثة مواسم شتوية في الماضي لمعرفة عدد المرات التي أصيبوا فيها بنزلة برد ، والتي تسببها الفيروسات التاجية المماثلة، أبلغ المشاركون عن روتين نظافة اليدين ووصفوه بأنه منخفض أو معتدل أو مرتفع، وتبين أن الأشخاص الذين غسلوا أيديهم باعتدال بين ست إلى عشر مرات يوميًا قللوا من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 36 % مقارنة بمن قاموا بذلك من صفر إلى خمس مرات في اليوم.

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قالت المؤلفة الأولى للدراسة ، سارة بيل ، من معهد المعلوماتية الصحية التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس" بالنظر إلى أن فيروس كورونا يبدو أنه يظهر آليات انتقال مماثلة لفيروسات التاجي الموسمية ، فإن هذه النتائج تدعم رسائل الصحة العامة الواضحة حول الآثار الوقائية لغسل اليدين أثناء الوباء.

ما أهمية غسل اليدين؟

نصحت منظمة الصحة العالمية بأن غسل الأشخاص لأيديهم خمس مرات على الأقل في اليوم بالماء والصابون أو معقم اليدين هو مفتاح إزالة أي علامات للعدوى، وينطوي غسل اليدين المناسب على فرك راحة اليد معًا ، وفرك ظهر اليدين ، وتشابك الأصابع للخلف والأمام ، وفرك الإبهام وغسل أطراف الأصابع.