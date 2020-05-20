شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا قد ينتشر من مصابين بدون أعراض عن طريق الأغطية والوسائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي الذين لم تظهر عليهم الأعراض، قد ينشرون الجراثيم إلى مجموعة من الأسطح في غرفة الفندق ، بما في ذلك أكياس الوسادة والمفروشات .

وفقا للدراسة التى نشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة ، تسبب الفيروس في تلوث الأسطح في أقل من 24 ساعة ، على الرغم من أن المرضى لا يعانون من أعراض، وكتب الباحثون أن مرضى ما قبل الأعراض "قد يلوثون البيئة بسهولة".



انقال كورونا عن طرق الوسادة

لمعرفة المزيد عن الانتشار المسبق للأعراض ( فيروس التاجي الذي يسبب COVID -19) ، اختبر الباحثون المسحات المأخوذة من غرفة فندق حيث تم عزل اثنين من الطلاب الصينيين، وكان الطلاب يدرسون في الخارج. واحد، يشار إليه بالمريض أ ، عاد في 19 مارس والمريض ب في 20 مارس.

ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية "newsweek", عندما وصلوا إلى الصين ، لم يكن لديهم حمى أو أي أعراض COVID -19 ، ولكن تم نقلهم إلى فندق لمدة 14 يومًا للحجر الصحي.

في كل صباح وبعد ظهر اليوم ، كان العاملون الطبيون يفحصون درجة حرارة أجسادهم وإذا ما ظهرت عليهم أعراض، وفي اليوم الثاني ، لم يكن لديهم حمى أو أعراض، ثم تم اختبارهم من أجل فيروس كورونا ، وعادت نتائجهم إيجابية، وتم إرسالهم إلى مستشفى محلي للعلاج ، ولم تظهر عليهم أي أعراض على الرغم من أن عينات الأنف والبلغم والبراز كانت إيجابية وتحتوي على مستويات عالية من فيروس كورونا .

بعد يومين في المستشفى ، أصيب المريض أ بحمى وسعال، و بحلول اليوم السادس ، أصيبت المريضة ب بالحمى والسعال ، وكشفت عمليات المسح عن وجود مشاكل في رئتيها.

قام الباحثون بفحص الغرف التى كان يقيمان بها، وتم أخذ عينات من أغطية الوسائد وأغطية الألواح ، والأغطية ، والمناشف ، بالإضافة إلى مقابض الأبواب والصنابير ، ومفتاح الإضاءة ، وميزان الحرارة في الغرفة ، وجهاز التحكم عن بُعد التلفزيوني ، ومقبض باب الحمام ، ومقعد المرحاض .

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و كان الطلاب هم الأشخاص الوحيدون الذين أقاموا مؤخرًا في الغرفة ، حيث تم إغلاق الفندق اعتبارًا من 24 يناير بسبب إجراءات الإغلاق، ولإضافة عنصر تحكم إلى دراستهم ، جمع العلماء أيضًا عينات من غرفة غير مأهولة.

من بين 11 عينة تم جمعها من كل غرفة (22 في المجموع) ، كانت هناك 8 حالات إيجابية لفيروس كورونا، وكان 6 عينات منها من غرفة المريض أ شملت : الملاءة ، وغطاء لحاف ، ووسادات ، ومنشفة، بينما ثبت أن صنبور غرفة المريض ب إيجابي لفيروس التاجي ، وكذلك حالة الوسادة، كما هو متوقع ، ليثبت أن أغطية الوسائد والورقة لديها حمولة فيروسية عالية.

ووفقا للفريق الطبى فأن الدراسة توفر المزيد من الأدلة لانتقال الفيروس قبل الأعراض ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمرضى العرضيين الذين يعانون الحمل الفيروسي العالي تلويث البيئة بسهولة في فترة قصيرة."

وقال الفريق إن الاتصال المطول بشيء يبدو أنه يؤدي إلى مستويات أعلى من التلوث ، حيث تم العثور على الفيروس على ورقة ووسائد ولكن ليس مقبض الباب ومفتاح الضوء فقط.

وقالوا إن الدراسة تسلط الضوء على أهمية التعامل مع الفراش المحتمل تلوثه، كما نصح الباحثون بعدم هز غطاء السرير بعد تجريد الأسرة لوقف انتشار الفيروس، فيجب تنظيف وتجفيف المواد الملوثة بشكل كامل لنفس السبب.

في دراسة سابقة ، أظهر الفريق أن السارس CoV-2 يمكن أن يبقى في المنزل بعد أن تم العثور عليه في المطبخ وغرفة النوم.

منذ أن بدأ الوباء في أواخر العام الماضي ، قتل الفيروس التاجي 323،345 شخصًا في أكثر من 4.9 مليون حالة توثيق لـ COVID -19 ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز . نجا أكثر من 1.6 مليون شخص. الولايات المتحدة هي الدولة ذات الحالات الأكثر شهرة .