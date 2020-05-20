ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في السودان إلى 111

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع عدد الوفيات به إلى 111 حالة والإصابات إلى 2728 حالة.
ونشرت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، والذي أوضح تسجيل 6 حالات وفاة جديدة و137 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 286 وفقا لمات أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وشددت الوزارة على "أن العمل جار لمعالجة كل المعوقات في أسرع وقت حتى يصدر الإعلان الوبائي بصورة يومية منتظمة مطابقة للواقع الوبائي اليومي".
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