شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يطلق «Facebook Shops» لمساعدة الشركات الصغيرة على البيع عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لطالما عملت فيسبوك على ربطكم بكل ما تحبون: بالأصدقاء وأفراد العائلة وأيضاً بالمنتجات والعلامات التجارية والشركات. فقد استخدم الأشخاص لسنوات تطبيقاتنا لشراء الأشياء وبيعها منذ نشر صورة دراجة وعرضها للبيع لأول مرة وصولاً إلى بيع طاولات القهوة على Marketplace وإلى أنماط التسوق الحالية من العلامات التجارية المفضلة لديكم والمؤثرين على إنستجرام. لقد كان الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقاتنا مَن تصوروا التجارة الاجتماعية ونحن نساعدهم على تحويلها إلى واقع.

نريد أن نوفر للناس مكاناً لاختبار فرحة التسوق بدل القيام بذلك وكأنه مهمة ضرورية لا متعة فيها. ونريد أيضاً مساعدة الشركات الصغيرة على التكيف وتسهيل اكتشاف الأفراد الأشياء التي يحبونها وشرائها.

الكثير من الشركات الصغيرة تعاني حالياً، ومع إغلاق المتاجر يتطلع المزيد منها لنقل أعماله إلى الإنترنت. هدفنا هو جعل التسوق سلساً وتمكين أي شخص يملك مؤسسة صغيرة وأي علامة تجارية عالمية من استخدام تطبيقاتنا للتواصل مع العملاء. لهذا السبب، نطلق Facebook Shops ونستثمر في مزايا تطبيقاتنا التي تحثّ الأشخاص على التسوق وتجعل الشراء والبيع عبر الإنترنت أسهل.

إطلاق Facebook Shops

تسهل Facebook Shops على الشركات إنشاء متجر واحد على الإنترنت يتيح للعملاء الوصول إليه عبر فيسبوك وإنستجرام. ويعتبر إنشاء متجر Facebook Shop مجانياً وبسيطاً حيث يمكن للشركات اختيار المنتجات التي تريد إدراجها من قائمة منتجاتها وتعديل شكل متجرها من خلال صورة غلاف وألوان مميزة تعكس علامتها التجارية. وبهذا يتاح لأي بائع، بغض النظر عن حجمه أو ميزانيته، نقل أعماله إلى الإنترنت والتواصل مع العملاء أينما ومتى كان ذلك مناسباً له.

يمكن للأشخاص العثور على Facebook Shops على صفحة المؤسسة على فيسبوك أو إنستجرام أو اكتشافها من خلال القصص أو الإعلانات. ويمكنكم منها تصفح المجموعة الكاملة وحفظ المنتجات التي تهمكم وشراءها إما على موقع المؤسسة الإلكتروني أو بدون الخروج من التطبيق إذا أتاحت المؤسسة عملية checkout في الولايات المتحدة.

وكما هو الحال عندما تتواجدون في متجر فعلي وتحتاجون إلى المساعدة من شخص ما، ستتمكنون في متاجر Facebook Shops من إرسال رسالة إلى المؤسسة عبر واتساب أو مسنجر أو إنستجرام دايركت لطرح الأسئلة والحصول على الدعم وتتبع عمليات التسليم والمزيد. وستتمكنون في المستقبل من مشاهدة متجر المؤسسة وإجراء عمليات شراء مباشرة من خلال الدردشة عبر واتساب أو مسنجر أو إنستجرام دايركت .

بدأنا بطرح Facebook Shops اليوم على أن تصبح متاحة على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة. يمكنكم الاطلاع على المزيد عن كيفية إنشائنا المتاجر مع مراعاة الخصوصية هنا.

كما نستثمر في مزايا تطبيقاتنا مثل Instagram Shop والتسوق المباشر وغيرها من المزايا التي سيتم دمجها بمتاجر Facebook Shops لمساعدة العملاء على اكتشاف المنتجات التي تهمهم وتسهيل عملية الشراء.

Instagram Shop: مكان جديد لاكتشاف المنتجات والعلامات التجارية

سنطرح هذا الصيف Instagram Shop بدءاً من الولايات المتحدة حيث توفر هذه المتاجر طريقة جديدة لاكتشاف وشراء المنتجات التي تحبونها في Instagram Explore. يمكنكم تصفّح المجموعات من @shop والاطلاع على أفضل ما تقدمه العلامات التجارية والمبدعون المفضلون لديكم، بالإضافة إلى إمكانية اختيار الفئات مثل مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية وشراء كل ما تحبونه من مكان واحد. وسنضيف في وقت لاحق من هذا العام علامة تبويب جديدة للمتجر في شريط التنقل كي تتمكنوا من الوصول إلى Instagram Shop بنقرة واحدة.

مزايا التسوّق المباشر

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يستخدم الناس الفيديو المباشر على تطبيقاتنا لعرض المنتجات منذ سنوات، بدءاً من متاجر الأحذية التي تعلن عن أحذية رياضية جديدة وصولاً إلى الشخصيات المؤثرة في مجال التجميل التي تجرّب منتجاً جديداً. نحن نسهّل تسوّق المنتجات في الوقت الفعلي وسيتمكن البائعون والعلامات التجارية والمبتكرون قريباً من عمل «تاغ» للمنتجات من متجر Facebook Shop أو الكاتالوغ الخاص بهم قبل بدء البث المباشر بحيث تُعرض هذه المنتجات في الجزء السفلي من الفيديو حتى يتمكن الأشخاص من النقر بسهولة لمعرفة المزيد والشراء. لقد بدأنا باختبار هذه الميزة مع الشركات على فيسبوك وإنستجرام وسنطرحها على نطاق أوسع في الأشهر القادمة

ربط برامج الولاء بحسابكم على فيسبوك

نختبر أيضاً طرقاً لتسهيل كسب المكافآت من المؤسسات التي تحبونها من خلال تمكينكم من ربط برامج الولاء مثل برنامج النقاط في المقهى المحلي، بحسابكم على فيسبوك وستتمكنون بهذا من رؤية نقاطكم ومكافآتكم وتتبعها بسهولة. كما نستكشف طرقاً لمساعدة الشركات الصغيرة على إنشاء برنامج ولاء وإدارته وعرضه على Facebook Shops.

العمل مع الشركاء

نعمل أيضاً بشكل وثيق مع شركاء مثل Shopify وBigCommerce وWooCommerceو Channel Advisor وCedCommerceو Cafe24 وTienda Nube وFeedonomics لمنح الشركات الصغيرة الدعم الذي تحتاج إليه. تقدم هذه المؤسسات أدوات فعالة لمساعدة رواد الأعمال على إنشاء مؤسساتهم وإدارتها والانتقال بها إلى الإنترنت. وستساعد كذلك الشركات الصغيرة على إنشاء متاجر Facebook Shops الخاصة بها وتنميتها واستخدام أدواتنا التجارية الأخرى.

نأمل أن تتمكن هذه الأدوات من الحدّ من الضغوط التي تواجهها المؤسسات الصغيرة حالياً ومساعدة الشركات بكافة أحجامها على الاستعداد للمستقبل.