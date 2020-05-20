شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة بالسكرى تجعل المرضى فريسة لكورونا.. بحث علمى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصحاب الأمراض المزمنه هم من أكثر الفئات عرضة للخطر مع الإصابة بفيروس كورونا ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية كشفت الأبحاث أن احتمالية وفاة مرضى السكري من النوع 2 هي الضعف عند الإصابة بعدوى فيروس كورونا والبدانة تزيد من خطر الإصابة بالمرض.

وأشار التقرير أن ثلث الوفيات من الفيروس كانت بين الأفراد المصابين بداء السكري، وهو ما يرتبط بالوزن الزائد ونقص التمارين الرياضية، كما ووجدت الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة الوطنية البريطانية وكلية إمبريال كوليدج في لندن أيضًا أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول الذي لا يرتبط بالسمنة كانوا أكثر عرضة للوفاة ثلاث مرات ونصف، وتوفر النتائج دليلاً آخر على أن مجموعات معينة من المرضى معرضون لخطر الإصابة بالمضاعفات المميتة.

وحلل الباحث الرئيسي البروفيسور جوناثان فالابجي، المدير السريري الوطني لمرض السكري والسمنة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، وفاة 23804 مريضًا في إنجلترا من الفيروس التاجي بين 1 مارس و 11 مايو، ووجد البروفيسور فالابجي ، وهو استشاري لمرضى السكر في مستشفيات إمبريال كوليدج ، أن 31.4 % مصابون بمرض السكري من النوع 2 و 1.5 % مصابون بالنوع 1.

لماذا يرفع السكري من مخاطر كوفيد 19؟

يقول العلماء إن مرض السكري يعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بـفيروس كورونا الشديد لأنه يجعل جهاز المناعة أضعف، ومرض السكرى هو ناجم عن مستويات غير طبيعية من السكر في الدم. بالنسبة لمعظم الناس ، يأخذ هذا شكل مرض السكري من النوع 2 ، حيث يوجد الكثير من السكر في الدم، ويقول الباحثون إن هذا يجعل الدم سميك ويقلل من قدرته على حمل المواد حول الجسم بسرعة.

وقالت الدكتورة هجيرا دامبا ميللر ، طبيبة عامة ومتخصصة في مرض السكري ، أن دم المريض "يشبه العسل" نتيجة ارتفاع مستويات السكر، موضحا أنه جسديًا ، يصعب على الجهاز المناعي الوصول إلى الفيروس نتيجة مضاعفات مرض السكر لذلك ، عندما يصاب شخص ما بالفيروس التاجي ، قد يستغرق جسمه وقتًا أطول للاستجابة ومحاربته ، وقد تكون الاستجابة أقل فعالية عندما تبدأ.

والإصابة بمرض السكرى لا تجعل المرضى أكثر عرضة للإصابة بكورونا فقط ولكن تقلل من احتمالية الشفاء بسرعه، وأضافت الدكتورة دامبا ميللر: "عندما يبدأ الجسم في العمل ، فلن يعمل كما يجب وتتلف الخلايا المناعية لأنها مشبعة بالسكر منذ سنوات ولا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها.

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وأعلنت جمعية السكري الأمريكية أنه ليس من الواضح ما إذا كان فيروس كورونا سيشكل اختلافًا في الخطر بين النوع 1 والنوع 2 من داء السكري، لكن من المحتمل أن يكون خطر الإصابة بمرض شديد من كوفيد 19 أقل إذا تم إدارة مرض السكري بشكل جيد بغض النظر عما إذا كان من النوع 1 أو النوع 2.

توضح الجمعية أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غالبًا ما يعانون من مشاكل صحية أخرى ، مثل السمنة أو أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ، مما يساهم بدوره في زيادة خطر الوفاة عند الاصابه بكورونا.

وأشارت الجمعية أن الإصابة بأمراض القلب أو مضاعفات أخرى بالإضافة إلى مرض السكري يمكن أن تؤدي إلى تفاقم فرصة الإصابة بمرض خطير من فيروس كورونا، مثل الالتهابات الفيروسية الأخرى، لأن قدرة الجسم على محاربة العدوى تضعف.

يمكن للالتهابات الفيروسية أيضًا أن تزيد الالتهاب أو التورم الداخلي لدى مرضى السكري. يحدث هذا أيضًا بسبب سكريات الدم فوق الهدف، ويمكن أن يساهم كلاهما في مضاعفات أكثر حدة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن مرضى السكري من النوع 2 يتضاعف خطرهم مرة أخرى إذا كانوا يعانون من السمنة المفرطة وكانوا أكثر عرضة للوفاة مرتين من هؤلاء المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو فئة عادية.