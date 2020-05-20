شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التجارب على الدواء الياباني أفيجان لعلاج كورونا..والنتائج فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الباحث الرئيسي في تجربة عقار أفيجان الياباني المضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا ، إنه من السابق لأوانه اعلان ما إذا كان الدواء يعمل أم لا، وأوضح يوهي دوي ، الطبيب الذي يقود التجربة في جامعة فوجيتا الصحية ، في مقابلة مع بلومبرج نيوز ، إن النتائج النهائية لتجربة الدواء من المتوقع أن تتم في شهر يوليو تقريبًا.

ووفقا لتقرير "بلومبرج" تأثتى هذا التصريحات بالرغم من اعلان رئيس الوزراء اليابان شينزو آبي إنه يتوقع الموافقة على العلاج للاستخدام هذا الشهر.

وأضاف الباحث الرئيسى على عقار افيجان : "التحليل المؤقت إجراء روتيني في هذه التجارب السريرية ، ولم يكن الغرض منه تقييم الفعالية"،وأوضح تقرير "بلومبرج" ان هناك تجربتين اخريتين تجريان على الدواء للتأكد من فاعليته واحدة في بوسطن ومن المتوقع أن تظهر نتائجها فى ديسمبر وأخرى باليابان منفصله عن التجربة الرئيسية وستظهر نتائجها فى يونيو المقبل.

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مع استمرار انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، كانت شركات الأدوية تتسابق لتطوير العلاجات واللقاحات ، وأكد يوشيهيد سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أن اليابان تستهدف الموافقة على أفيجان هذا الشهر إذا ثبتت سلامتها وفعاليتها، وردا على ذلك قالت شركة فوجي فيلم إن الشركة لم تقدم طلبًا للموافقة على افيجان لعلاج كوفيد 19 لدى الحكومة اليابانية حتى الآن.

اشتهر الدواء اليابانى "أفيجان" Favipiravir فى الفترة الأخيرة فى علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد نجاحه فى العديد من الدول فى التجارب السريرية التى أجرتها والحصول على نتائج إيجابية فى فترة قصيرة.