إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد العرقسوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في سلسلة معلومة طبية رمضانية أهم النصائح التى يجب اتباعها خلال الصيام، ونتعرف من خلال الإنفو جراف التالى على فوائد تناول العرق سوس خلال شهر رمضان على الجهاز الهضمى وذلك وفقا للموقع الطبى " healthline". فوائد العرقسوس فوائد العرقسوس تهدئة مشاكل الجهاز الهضمى وألم المعدة . يساعد فى قتل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان. Advertisements يستخدم كعلاج لالتهاب الحلق يساعد في قتل جرثومة المعدة

معلومة طبية

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