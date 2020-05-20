كورونا في أفريقيا.. 91 ألف إصابة و2912 وفاة

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/5/20 12:29 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة السمراء بلغ 91 ألفا و598 حالة.
وقال المركز، في بيان الثلاثاء، إن حالات التعافي بلغت 35 ألفاً و808 حالات، فيما بلغت الوفيات 2912 وفاة.
وأشار البيان اليومي للاتحاد إلى أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 29 ألفا و77 إصابة، وجنوب القارة سجل 18 ألفا و537 وفيما سجلت دول شرق إفريقيا 9 آلاف و277 إصابة، ووسط القارة 9 آلاف و115 حالة ودول غرب القارة 25 الفا و592 إصابة.
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