إسبانيا تفرض الكمامات: الأقنعة إلزامية إذا عجزتم عن التباعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الحكومة الإسبانية قرارا، الأربعاء ، يقضي بإلزام كل من يزيد سنه عن 6 سنوات بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة إذا استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم بعضا.
وقالت وزارة الصحة إن هذه التدابير ضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وسجلت إسبانيا، الاثنين، 59 وفاة بفيروس كورونا وذلك في أدنى حصيلة خلال شهرين.
وذكرت أرقام وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 27 ألفا و709 وفيات بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 231 ألفا و606 حالات الاثنين، مقابل 231 ألفا و350 في اليوم السابق.
وتراجعت الوفيات في إسبانيا دون الـ100 لليوم الثاني على التوالي.
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