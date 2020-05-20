شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش كوافير فى العيد.. خبراء يؤكدون: صالونات الحلاقة تعرضك لعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك يسعى الجميع الى التزين والذهاب الى صالونات الحلاقة والكوافير لقص الشعر وعمل الأظافر، ولكن في تظل تفشي وباء فيروس كورونا قد يعرضك الذهاب الى الكوافير وصالونات الحلاقة الى الإصابة بعدوى كورونا ، ووفقا لتقرير لموقع healthline يقول الخبراء إن هناك خطرا كبيرا لحدوث عدوى كوفيد 19 في صالونات الشعر والأظافر حتى مع تطبيق احتياطات السلامة في تلك المنشآت.

وأوضح الخبراء أن أحد عوامل الخطر الرئيسية هو القرب الوثيق بين العملاء والموظفين خاصة وأن العاملين بصالونات الحلاقة والكوافير يواجهون خطر الإصابة بالعدوى بسبب عدد الأشخاص الذين يدخلون إليهم.

ما مدى أمان الدخول إلى صالون لتصفيف الشعر أو عمل المانيكير أثناء وباء كورونا؟

قالت الدكتورة كاثرين ترويزي عالمة وبائيات الأمراض المعدية في كلية الصحة العامة في هيوستن الأمريكية لا يجب فعل ذلك والذهاب الى صالونات الحلاقه معلنه عن تجربتها الشخصية مؤكده "لم أقم بقص شعري ، وصدقوني أنه بحاجة إليه ، وقدمي تستخدم بالتأكيد باديكير ، لكنني لا أعتقد أن الأمر يستحق المخاطرة الآن".

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الاحتياطات الواجب اتخاذها في صالونات الحلاقه والكوافير

أكدت الدكتورة ساندرا كيش ، أخصائية الأمراض المعدية ونائبة المدير الطبي في مجموعة ويستميد الطبية في نيويورك أنه إذا اخترت الذهاب يجب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الممكنة والقيام بذلك بأكثر طريقة آمنة أهمها ارتداء كمامه الوجه وربما حتى النظارات الواقية لتقليل خطر وصول قطرات الجهاز التنفسي إلى العينين والتأكد من ان صالون الحلاقة يتبع إجراءات مكافحة العدوى عن طريق الابتعاد الاجتماعي ، والتطهير بالكحول والكلور لضمان عدم تواجد الفيروس على الأسطح في حاله تواجد أي شخص بالمكان يحمل عدوى كورونا.